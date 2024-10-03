Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından(X) yaptığı açıklamada, 57 ilde Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen operasyonlarda 967 kilogram uyuşturucu madde ve 5 milyon 857 bin 520 uyuşturucu hapın ele geçirildiğini bildirdi.

Operasyonlara 1603 ekip ve 4 bin 127 personelin katıldığını belirten Yerlikaya, ayrıca 25 hava aracı ve 41 narkotik dedektör köpeğinin de operasyonda görev aldığını kaydetti. Gerçekleştirilen bu geniş çaplı operasyonlar sonucunda 644 uyuşturucu satıcısının yakalandığını ifade etti.