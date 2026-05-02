Kadıköy sahil yolunda trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, seyir halindeyken trafiği yavaşlatarak sohbet eden sürücüler tespit edildi. Trafik akışını olumsuz etkilediği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulandı.

Denetim sırasında durdurulan sürücülerden biri, aday sürücü olduğunu ve ehliyetini yeni aldığını belirterek ceza puanının düşeceğini öğrenince gözyaşlarını tutamadı. Genç sürücünün yaşadığı panik dikkat çekerken, ekipler tarafından gerekli işlemler uygulandı.