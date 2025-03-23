Terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması çerçevesinde suç örgütü kurma, ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet alma suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderildi.

Terör soruşturması kapsamında ise, İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan, silahlı terör örgütüne yardım etme suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İMAMOĞLU'NA DESTEK BİLDİRİSİ

Yaşananlara ilişkin aralarında sinema, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasından 587 ismin imzasının bulunduğu bir bildiri paylaşıldı.

"Hukuk, adalet ve demokrasi için omuz omuza" başlığıyla paylaşılan bildiride, "Bu yalnızca seçilmiş temsilcilere değil, milyonların iradesine uzun süredir yapılan müdahalelerin son aşamasıdır" denildi.

Bildiri şu şekilde: