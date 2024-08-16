Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği yaz spor okullarının yüzme kursunu başarıyla tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını Belediye Başkanı Erkan Aydın’dan aldılar. İlçedeki çocuklara spor alışkanlığı kazandırmak ve sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla düzenlenen bu kurslar, büyük ilgi gördü.

Fatih, Karaman, Soğanlı ve Demirtaş yüzme havuzlarında 6-16 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen yaz spor okulları yüzme kurslarının dördüncü dönemine, toplam 1.182 öğrenci katıldı. Dört dönem boyunca ise toplamda 6.078 öğrenci bu kurslardan yararlandı. Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri 10:00-17:00 saatleri arasında düzenlenen kurslarda, öğrencilere uzman antrenörler tarafından yüzme eğitimi verildi. Katılımcılar hem yüzme öğrendi hem de spor yapma alışkanlığı kazandı.

Soğanlı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sertifika töreninde, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Karayılan ve sertifika alan öğrencilerin aileleri yer aldı.

Törende konuşan Başkan Erkan Aydın, küçük yaşlarda spor yapmanın önemini vurgulayarak, “Yüzme, en önemli spor dallarından biridir. Kurslarımızı başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm yöneticilerimize, antrenörlerimize ve destek veren ailelerimize teşekkür ediyorum” dedi.

Sertifikalarını alan öğrenciler, spor yapma alışkanlığını kazandıkları için Osmangazi Belediyesi’ne ve Başkan Erkan Aydın’a teşekkür ederek, spora devam edeceklerinin sözünü verdiler.