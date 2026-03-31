İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Merkezi Dezenformasyonla Mücadele Kulübü'nce, 'Bilişim Çağında Dezenformasyon' konulu etkinlik düzenlendi. İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar'ın katılımıyla gerçekleşen etkinlikte köşe yazarı Murat Özer, öğrencilere konuşma yaptı.

İstanbul Beykent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yalçın Kırdar, 'İletişim önemli ama iletişim çağında doğru bilgiyi iletebilmek de önemli. Dijitalleşme, globalleşme önemli kavramlar fakat dezenformasyon, manipülasyon veya algı yönetimi gibi kavramları hem makro düzeyde, günümüz dünyasında savaşlarda yaşıyoruz hem de mikro olarak işletmeler aynı sorunları yaşayabiliyor. Buna karşı öğrencilerimizi bilinçlendirmek ve dijital medya yazarlığı konularında bilgi sahibi olmaları için destek olmaya çalışıyoruz' dedi.

'Yapay zekaya ayak uydurmak gerekiyor'

Teknoloji çağında yapay zekaya ayak uydurulması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yalçın Kırdar, 'Dünya standartları üzerinde hareket edebilmek gerekiyor. Bunu yaparken de etik değerleri, ahlaki değerleri, kendi kültürel değerlerimizi dikkate alarak kontrol edebilmeli ve yönetebilmeliyiz. Kriz yönetiminde doğruyu anlatmaya, mağduru koruyabilmeye, etik ve ahlaki sorumluluklarımızı kamu kuruluşları ve yükseköğretim kurumları olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu konuda sadece makro düzeydeki ülkeler bunu kullanmıyor. Kötü amaçlı veya negatif kuruluşlar, terör örgütleri bile bunu maalesef bir araç olarak kullanabiliyor. Bunun için bilim iletişimi kapsamında, hem öğrencilerimizi hem toplumu, hem de kurumları bilinçlendirmeye yönelik ve önlem alınması gerekiyorsa tartışmak için bir araya geliyoruz' diyerek sözlerini noktaladı.

'Bilgi araçsallaşıyor'

Dezenformasyonla Mücadele Kulübü Danışmanı Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker ise, 'Öğrencilerimizle birlikte böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Çağımız, hızlı bilgi akış çağı. Ama bu bir yandan hızlı bilgi akışı olurken bir yandan da bilgi araçsallaşmış oluyor ve doğru bilgiye ulaşmak zorlaşıyor. Öğrencilerimizin aynı zamanda dijital aktörler olması, doğru bilgiye ulaşmayı öğrenmesi, hatta bilgi üretmeleri açısından bu tarz etkinlikler düzenliyoruz' diye konuştu.

Dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığının önemini vurgulayan Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker, 'Dijital okuryazarlık ve dijital medya okuryazarlığı bu anlamda çok önemli. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının bu yönde çalışmaları mevcut. Bizler Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri olarak kendilerine destekler veriyoruz. Dezenformasyona Mücadele Merkezi (DMM) de bunu yapacak. Dijital medya okuryazarlığı genele yaygınlaştırılınca, gençler ve yetişkin eğitim şeklinde artık proaktif hareket alınabilecek' dedi.