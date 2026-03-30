Devlet Memurları Eğitim Sendikası 1'inci Olağan Genel Kurul Toplantısı yoğun katılımla yapıldı. Genel Kurul öncesi konuşan genel başkan adayı Metin Öksüz, kongrenin sadece bir genel kurul olmadığını belirterek, 'Bugün burada sadece bir genel kurul için değil, bir iradeyi ortaya koymak, bir geleceği inşa etmek için toplandık' ifadelerini kullandı.

Sendikal mücadeleye neden çıktıklarını anlatan Öksüz, 'Bizler bu yola makam için değil, hak için, adalet için, emek için çıktık! Çünkü biliyoruz ki; alın terinin karşılığı verilmeden, adalet tesis edilmeden, hiçbir mücadele gerçek anlamını bulamaz. Bu sendika hiç kimsenin arka bahçesi olmayacaktır. Bu sendika hiçbir siyasi yapının gölgesinde kalmayacaktır. Bu sendika sadece ve sadece üyelerinin sesi olacaktır. Çünkü biz; eğilmeyenlerin, susmayanların ve mücadele edenlerin yol arkadaşlarıyız. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği, herkesin kendini ait hissettiği, adaletin ve liyakatin esas alındığı büyük bir aileyiz. Ekonomik haklar için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Özlük hakları için masada da sahada da olacağız. Eğitim çalışanlarının itibarını yeniden ayağa kaldıracağız' ifadelerini kullandı.

Sendikanın kısa sürede örgütlemesine başladığı ve kısa sürede memurlardan teveccüh gördüğü öğrenildi.