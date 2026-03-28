Bandırma 17 Eylül İlkokulu bahçesinde öğrencilerle düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin spora yönlendirilmesi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmaları ve özgüvenlerinin artırılması hedeflendi. Okul idarecileri ve sınıf öğretmenlerinin eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar; koşu, zıp zıp ve çeşitli sportif aktivitelerle hem eğlendi hem de yeteneklerini ortaya koydu.

Bandırma'da, Dayanışma, Ortak Hareket, Sosyal Toplum (D.O.S.T.) Projesi kapsamında dezavantajlı öğrencilerin sosyal, fiziksel ve ruhsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla atletizm takımı seçmeleri gerçekleştirildi.

Etkinlik boyunca öğrencilerin fiziksel gelişimlerinin desteklenmesinin yanı sıra sosyal becerilerinin güçlendirilmesine de katkı sağlandı. Düzenlenen bu tür faaliyetlerle çocukların sosyal hayata daha aktif katılım göstermeleri ve çok yönlü gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor.

D.O.S.T. Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların, öğrencilerin sporla buluşmasını sağlayarak onların sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmaya devam edeceği ifade edildi.