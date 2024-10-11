Operasyon, kripto para yatırım danışmanlığı vaadiyle bilişim sistemleri ve bankacılık araçlarını kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere yönelik gerçekleştirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'da 6, Kayseri'de 8, Mersin'de 5, Adana'da 1, Ankara'da 1 ve Tekirdağ'da 1 olmak üzere toplam 22 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarma işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesine sevk edildi.

Adliyede ifadeleri alınan şüphelilerden 20'si tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Bir kişi serbest bırakılırken, bir diğer şüpheli yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.