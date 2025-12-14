Edinilen bilgiye göre, Çorum’un Osmancık ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi’n de açılan bir iş yerinde, açılışa özel 19 farklı ürünün 19 liradan satışa sunacağını duyuruldu.

Kapıların açılması gecikince "aç, aç" diye slogan attı. İş yerinin önündeki yolun kapanması sebebiyle polis ekipleri vatandaşlara sık sık ikazda bulundu.

Daha sonra kepenklerin açılması üzerine vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Bazı vatandaşların ezilmemek için zor anlar yaşadığı açılış adeta izdihama dönüştü.