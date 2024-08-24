Mudanya Belediyesi tarafından ekonomik krizin gölgesinde gerçekleştirilen 6. Mudanya Kitap Fuarı, hiçbir stant ücreti ödemeden katılan küçük ve orta ölçekli yayınevlerini memnun etti. Başkan Deniz Dalgıç, “Hem yayınevlerinden hem de kitapseverlerden aldığımız olumlu geri bildirimler, doğru bir karar aldığımızı gösteriyor” dedi.

Mudanya, edebiyat tutkunlarını bir araya getiren 6. Kitap Fuarı’nın ilk gününü büyük bir heyecan ve coşkuyla geride bıraktı. Ekonomik zorlukların gölgesinde düzenlenen fuar, ziyaretçi ve yayınevlerinden tam not aldı.

Fuar alanında yerini alan yayınevleri, zorlu ekonomik şartlara rağmen Mudanya Kitap Fuarı’na katılmaktan son derece memnun olduklarını dile getirdiler. Fuara stant ücreti ödemeden katılan yayınevleri memnuniyetlerini belirterek, “Mudanya Belediyesi’ne bu duyarlı yaklaşımı için teşekkür ederiz. Keşke bütün belediyeler aynısını yapsa ve daha çok okurla buluşabilsek” dediler. Açılış töreninde maketten bir kitabın açılmasını çok beğendiklerini belirten yayınevi temsilcileri, etkinliklerle zenginleşen fuara gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını söylediler.

Fuara katılan kitapseverler de, fuarın sunduğu çeşitlilikten ve samimi ortamdan memnun kaldıklarını dile getirdi. Mudanyalıların yanı sıra çevre illerden de gelen çok sayıda kitapsever, yazarlarla birebir sohbet edebilmenin, imza günlerine katılabilmenin ve yeni kitaplarla tanışmanın mutluluğunu yaşadı.

“Kültüre yatırım yapmaktan gururluyuz”

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, fuarın açılış günündeki yoğun katılımın kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Kitapların birleştirici gücünü Mudanya’da hissetmekten büyük gurur duyuyoruz. İlk günkü coşku, önümüzdeki günlerde daha da artarak devam edecek," dedi. Ekonomik kriz ortamında böylesine düşük bir bütçeyle kitap fuarı düzenleyebilmiş olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Dalgıç, şöyle konuştu: "Zor zamanlardan geçiyoruz ancak kültürel etkinliklerin toplumumuz için ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yıl, fuarı kendi imkanlarımızla organize ederek, yayınevlerine hiçbir stant ücreti yansıtmadan bu organizasyonu gerçekleştirdik. Hem yayınevlerinden hem de kitapseverlerden aldığımız olumlu geri bildirimler, doğru bir karar aldığımızı gösteriyor. Mudanya’nın kültür-sanat hayatına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

6. Mudanya Kitap Fuarı, 28 Ağustos’a kadar Mütareke Meydanı’nda edebiyatseverlerle buluşmaya, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle kültür dolu anlar yaşatmaya devam edecek.