AnTuTu’nun performans testleri sonucunda belirlediği en güçlü Android telefonlar için haziran ayı sıralaması açıklandı. Listeye bakıldığında, zirvede yer alan modellerin büyük bölümünde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanıldığı görülüyor.
Haziran ayında en güçlü Android telefonlar:
- iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Red Magic 11S Pro Plus (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Vivo X300 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
- iQOO 15T (MediaTek Dimensity 9500)
- Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
Kaynak: CUMHURİYET