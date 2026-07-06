AnTuTu’nun performans testleri sonucunda belirlediği en güçlü Android telefonlar için haziran ayı sıralaması açıklandı. Listeye bakıldığında, zirvede yer alan modellerin büyük bölümünde Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinin kullanıldığı görülüyor.

Haziran ayında en güçlü Android telefonlar:

  • iQOO 15 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Red Magic 11S Pro Plus (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • iQOO 15 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Vivo X300 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Realme GT8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Honor WIN (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • OPPO Find X9 Ultra (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • Honor Magic 8 Pro (Snapdragon 8 Elite Gen 5)
  • iQOO 15T (MediaTek Dimensity 9500)
  • Honor Magic 8 (Snapdragon 8 Elite Gen 5)

Kaynak: CUMHURİYET