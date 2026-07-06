Olay, Mudanya ilçesi Paşa Beach mevkiindeki kayalıklarda meydana geldi. İddiaya göre, G.K. isimli genç kız kayalıklarda oturduğu sırada yanına gelen N.B. isimli kadın, bir süre sohbet ettikten sonra cüzdanından çıkardığı jiletle genç kızın boynunu kesti.

Ağır yaralanmaktan son anda kurtulan G.K.'nin şah damarına 1-2 santimetre mesafeden yara aldığı öğrenildi. İddiaya göre, saldırının ardından N.B.'nin yanında bulunan erkek arkadaşı E.B. de yaralı haldeki genç kıza yumruk attı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan G.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli N.B.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.