OMÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Kılıç, yürütücülüğünü üstlendiği "Skolyoz, Kifoz/Lordoz ve Omurga Deformitelerinin Erken Teşhisi ve Omurga Bölgesi Tanımlama İçin Yapay Zekâ Destekli Yerli Radyasyonsuz Tıbbi Tanı ve Erken Teşhis Cihazı" projesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Röntgen yerine yapay zekâ destekli sistem geliştiriyoruz"

Omurga eğriliklerinin günümüzde büyük oranda röntgen cihazlarıyla tespit edildiğini belirten Prof. Dr. Erdal Kılıç, "Özellikle küçük çocuklarda röntgenin uzun süre ve sık kullanılması radyasyona maruz kalınmasına neden oluyor. Biz de röntgenden bağımsız, yerli ve milli bir ürün geliştirebilir miyiz düşüncesiyle bu projeyi hazırladık. Amacımız, hastaları gereksiz radyasyon maruziyetinden koruyacak alternatif bir tanı yöntemi geliştirmek" dedi.

"Omurganın 3 boyutlu modeli oluşturulacak"

Geliştirilen sistemin çalışma prensibini anlatan Kılıç, "Spinal Mouse adını verdiğimiz cihazı kişinin omurgası üzerinde hareket ettireceğiz. Cihaz üzerindeki sensörlerden elde edilen veriler bilgisayara aktarılacak ve burada işlenerek omurganın üç boyutlu modeli oluşturulacak. Daha sonra omurga eğriliğini gösteren Cobb açısı hesaplanacak. Böylece kişinin omurga eğriliğinin derecesi radyasyon kullanılmadan tespit edilebilecek" diye konuştu.

"Yapay zekâ tedavi sürecine de rehberlik edecek"

Projenin yalnızca teşhisle sınırlı kalmayacağını ifade eden Kılıç, "Yapay zekâ sistemi, elde edilen verileri değerlendirerek hastanın hangi tür korseyi kullanması gerektiği, korsenin günlük ne kadar süre takılacağı ve tedavi sürecinin ne kadar devam edeceği konusunda da öneriler sunacak. Böylece hekimlerin karar süreçlerine destek sağlayan akıllı bir sistem geliştirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

4 milyon TL destek

TÜSEB tarafından 4 milyon TL destek sağlanan projeyi yaklaşık iki yıl içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini açıklayan Prof. Dr. Erdal Kılıç, projede Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Sina Coşkun, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden Doç. Dr. Cengiz Tepe, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Oğuz Emre Kural ve Dr. Araştırma Görevlisi Zinnet Duygu Akşehir’in görev aldığını, ayrıca iki lisans öğrencisinin de projede çalışacağını sözlerine ekledi.