Apple, cihazlarında düşük batarya kapasitesi nedeniyle şarj süresinin kısa olması konusunda uzun süredir eleştiriliyor. iPhone tarafında yıllardır bu soruna kalıcı bir çözüm getirmediği belirtilen şirketin, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerinde daha yüksek batarya kapasitesine yer vereceği öne sürülüyor.

Eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 Pro’nun eSIM destekli versiyonunda 4.288 mAh, fiziksel SIM yuvasına sahip modelinde ise 4.056 mAh batarya kapasitesi bulunacağı iddia ediliyor.

iPhone 18 Pro Max modelinde ise eSIM destekli versiyonda 5.567 mAh, fiziksel SIM yuvasına sahip versiyonda ise 5.391 mAh batarya kapasitesi sunulacağı öne sürülüyor.

iPhone 17 Pro Max'te batarya eSIM versiyonunda 5.088 mAh iken, fiziksel SIM yuvasına sahip versiyon 4.823 mAh batarya kapasitesine sahipti. Yani, Apple 'pro max' modelinde anlamlı bir batarya kapasitesi artırmasına gidecek gibi duruyor ancak Android tarafta 10.000 mAh kapasitenin üstüne dahi çıkıldığı düşünüldüğünde 5.000 mAh bataryanın altında modeller halen günlük olarak istekleri karşılamaktan uzak kalıyor.