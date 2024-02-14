Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Derince 60 Evler Körfez Caddesinde üstyapı yenilenerek dekoratif aydınlatma direk montajları yapıldı.

Derince 60 Evlerde Yavuz Sultan Mahallesi Hürriyet Caddesi ve sahile ulaşımın sağlandığı Körfez Caddesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstyapı yenileme çalışması yapıldı. Altyapının ardından üstyapısı da yenilenen caddenin kalan 200 metrelik kısmında aşınma asfalt serim çalışması tamamlanarak caddenin tümünde üstyapı tamamlandı. Dekoratif aydınlatma direk montajları yapılan lokasyondaki caddede deforme olmuş parke yaya kaldırımlar da tamir edildi.