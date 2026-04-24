Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, bu yıl Afyon'da 9. kez yapılacak Dünya Motokros Şampiyonası'nda parkurda yenilikler olacağını belirterek, katılım sayısının da artacağını söyledi. Akülke, Afyon Motorsporları Merkezi'nin de dünyanın en iyi parkuruna sahip olduğunu vurgulayarak, 9 yılda 5 ödül aldığını ifade etti.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın, Türkiye'de spor turizminin bir yüzü olduğunu belirten Akülke, '2018 yılından beri Afyonkarahisar'da, Afyon Motorsporları Merkezi'nde gerçekleşiyor. 4 farklı branşta yapılıyor. 2 Dünya Şampiyonası, Kadınlar Dünya Şampiyonası ve Avrupa Gençler Şampiyonası olmak üzere 4 kategoride yaklaşık 150 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor. En önemlisi 86 ülkede direkt olarak canlı yayınlanıyor ve 6 kıtada aynı gün 180 ülkeye de yayın yapıyor. Onun için özellikle Türkiye'nin spor turizmindeki en önemli organizasyonlarından biri. Bu sene 2-6 Eylül tarihleri arasında. 9. kez gerçekleşecek. Ayın 12'sinde basın toplantısıyla İstanbul'da görücüye çıkıyoruz. Bu sene hem Dünya Motokros Şampiyonası'nda neler var, ne yenilikler var hem de 9 yıldır yapılan Afyon Motofest'te bu sene ne etkinlikler olacak, hangi sanatçılar olacak, bunları hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız. Yine dopdolu bir program, 7'den 77'ye herkesin kendinde bir şeyler bulabileceği, tüm Türkiye'yi Afyon'a çekebileceğimiz bir organizasyonun tanıtımını da gerçekleştireceğiz' diye konuştu.

'Parkur içinde yeniliklerimiz olacak'

Bu seneki yeniliklerden bahseden Asbaşkan Akülke, 'Sportif olarak parkur içinde birtakım yeniliklerimiz olacak. Katılım sayımız da geçen yıla oranla artacak. Bunun yanı sıra işin festival kısmında 'Ustalara Saygı' etkinliğinde Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olacak. Her gün 2 veya 3 sanatçıyla Türkiye'nin en büyük bir müzik şöleni de gerçekleşmiş olacak. Ama bunun yanı sıra da kamp alanı, karavan alanıyla da Türkiye'nin en büyük entegre festivaline imza atacağız' şeklinde konuştu.

'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 7-8 sporcumuz mücadele ediyor'

Şampiyonalarda yarışacak Türk sporcular hakkında da bilgi veren Mahmut Nedim Akülke, 'Avrupa Gençler Şampiyonası'nda 7-8 sporcumuz mücadele ediyor. İki kadınımız, Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda devam ediyor. Dünya Motokros Şampiyonası aslında bizim sporcuların gelişimine inanılmaz bir katkı yaptı. Özellikle çocuk ve genç sporcularımızın motokros branşı, dünyada da motosikletin anaokulu, ilkokulu. 5 yaşından itibaren bu sporu yapabilirsiniz. Dünya Motokros Şampiyonası'nın 9 yıldır Afyonkarahisar'da yapılması sebebiyle 100'ün üstünde 5 ila 10 yaş arasında sporcumuz mücadele ediyor' dedi.

'Afyon Motorsporları Merkezi 9 yılda 5 ödül aldı'

Dünyada Afyonkarahisar'ın öneminin sorulması üzerine Akülke, 'Bundan çok büyük gururla bahsedebilirim. Afyon Motorsporları Merkezi, dünyanın en iyi parkuruna sahip. 9 yılda 5 ödül aldı. Dünyanın en iyi padok alanı, spor turizminde en iyi tanıtım yapan ülke, en iyi organizasyon gibi Uluslararası Federasyon'dan 9 yılda 5 ödülle kendini taçlandırdı. Aslında bu Grand Prix, Arjantin'de başlıyor, bu sene 21 yarışla sonuçlanacak. Avrupa, Avrupa'dan sonra Avustralya, tekrar Amerika'da bitecek. İnanılmaz bir Grand Prix. Biz de bunun 17. ve 18. ayağını her sene gerçekleştiriyoruz. Özellikle uluslararası federasyon ve gelen sporcuların hepsi inanılmaz şekilde memnun ve Afyon bu konuda dünyanın en iyi motokros parkuruna sahip. Bununla da Türkiye olarak büyük gurur duyuyoruz' diye cevap verdi.

'Yaklaşık 40'a yakın ulusal organizasyonlarımız var'

Federasyon olarak yaptıkları çalışmalar için ise Mahmut Nedim Akülke, 'Yaklaşık 40'a yakın ulusal organizasyonlarımız var. Spor turizmi çerçevesinde Türkiye'nin tüm coğrafyasına gitmeye çalışıyoruz ve orada organizasyonlar yapmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da 4 Dünya Şampiyonamız var. Afyon'da 9. kez yaptığımız Dünya Motokros Şampiyonası, bu sene Rize Güneysu Handüzü'nde 3. kez gerçekleştirdiğimiz Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, bu sene 2. kez gerçekleştireceğimiz Dünya Motosörf Şampiyonası ve yine efsane yarışlardan biri olan Dünya Hard Enduro Şampiyonası var. Sea to Sky Dünya Hard Şampiyonası'nı, her sene Kemer Motosiklet Kulübümüz, federasyonumuzla beraber düzenliyor, 17. kez yapılacak. 15 yıldır Motosiklet Federasyonu'nda 'Spor, turizmin geleceğidir' mottosunu en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak 1 yıldan beri çocuk sporculara önem verdiklerini aktaran Asbaşkan Akülke, 'Onları hem maddi hem manevi şekilde destekliyoruz ve bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki önümüzdeki 10 yılda Türkiye artık motosiklet sporunda İtalya, Amerika, Avustralya gibi, İspanya gibi ülkelerle çekişecek. Çok büyük bir keyif ve gururla da söylüyorum, Toprak Razgatlıoğlu bugün MotoGP'de, Deniz var, MotoGP 3'te sporcularımız var. Bu aslında bu gurur Türkiye'nin gururu' diyerek sözlerini tamamladı.