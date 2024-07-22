İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde tefecilik suçu işleyen organize suç örgütüne düzenlenen 'KUYU-11' operasyonlarında 61 kişinin yakalandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın kısa bir süre önce başlattığı "Kuyu" operasyonlarının 11'incisi bu kez İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonun detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakan Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde elebaşılığını Tuncer Aslan'ın yaptığı tefecilik suçu işleyen örgüte yönelik düzenlenen 'KUYU-11' opersayonunda 61 kişinin yakalandığını açıkladı.

"Organize suç örgütleri ve çeteler gibi tefecilere de göz açtırmayacağız" diyen Bakan Yerlikaya, suç örgütünün şahıslara yüksek faiz karşılığında borç para verdikleri, borçlara karşılık teminat olarak farklı tutarlarda çek, senet ve taşınmaz aldıkları, borçluların ailelerini tehdit ettikleri tespit edildiği ve düzenlenen operasyonlarda 6'sı ruhsatsız 8 tabanca, 2 adet pompalı tüfek ile çok sayıda senet ve çek ele geçirildiğini kaydetti.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1815249864638267836