ABD'de uyuşturucu kaçakçılığı ve "narkoterörizm" suçlamalarıyla yargılanan Venezuela'nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in New York'ta görülen durum duruşmasında davanın yol haritası belirlendi. Federal Mahkeme, yargılamanın Haziran 2027'de başlamasına karar verirken, Maduro'nun dokunulmazlık iddiasını içeren ilk savunma başvurusunun eylül ayında mahkemeye sunulması bekleniyor.

ABD'de Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında yürütülen ceza davasında yeni bir aşamaya geçildi. New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde Maduro ve Flores'in durum duruşması yapıldı. Duruşma sonucu yargılama takvimi netleşirken, davaya ilişkin duruşma öncesi süreç ile yargılamanın başlayacağı tarih de belirlendi. Federal Yargıç Alvin Hellerstein'ın başkanlığında görülen duruşmada mahkeme, davanın 1 Haziran 2027'de görülmeye başlanmasına karar verdi. Yaklaşık 15 dakika süren duruşmada Maduro ve eşi söz almazken, her iki isim de haklarındaki suçlamaları reddetti.

Savunmanın ilk hamlesi dokunulmazlık talebi olacak

Mahkemeye sunulan ortak takvime göre savunma tarafı ilk duruşma öncesi başvurularını 2 Eylül 2026 tarihine kadar mahkemeye sunacak. Bu başvurular arasında en dikkat çeken başlığın ise Maduro'nun "devlet başkanı sıfatı nedeniyle ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı" yönündeki dokunulmazlık talebi olması bekleniyor. Savunmanın bu başvurusunun ardından ABD Adalet Bakanlığı, 2 Ekim 2026'ya kadar görüşünü mahkemeye sunacak. Savunmanın buna cevabı ise 16 Ekim 2026 tarihinde verilecek. Tarafların ilk tur hukuki itirazlarının Kasım 2026'da yapılacak sözlü duruşmada ele alınması planlanıyor.

Delil paylaşımı iki aşamada tamamlanacak

Mahkemenin kabul ettiği takvime göre hükümet, gizli olmayan delillerin büyük bölümünü 22 Eylül 2026 tarihine kadar savunma tarafına teslim edecek. Bunun ardından ulusal güvenlik kapsamında değerlendirilen gizli belgelerin önemli kısmının ise 15 Kasım 2026 tarihine kadar paylaşılması hedefleniyor. Ancak ABD Adalet Bakanlığı, bu sürecin diğer federal kurumların çalışmalarına bağlı olduğunu, gecikme yaşanması halinde takvimin yeniden düzenlenmesini talep edebileceğini mahkemeye bildirdi. Ayrıca gizli belgelerin paylaşımının, Gizli Bilgi Usulleri Yasası (CIPA) kapsamında yeni hukuki süreçleri de beraberinde getirebileceği belirtildi.

İkinci tur başvurular 2027'de yapılacak

Mahkeme takvimine göre taraflar ilk aşamanın tamamlanmasının ardından ikinci tur duruşma öncesi başvurularını gerçekleştirecek. Savunmanın ikinci tur başvurularını 11 Ocak 2027 tarihinde sunması planlanırken, hükümetin buna cevabını 18 Şubat 2027'de vermesi bekleniyor.

Tarafların son yazılı beyanlarını 11 Mart 2027 tarihinde tamamlamasının ardından hükümet aynı gün gizli bilgilerle ilgili CIPA'nın 4. maddesi kapsamındaki başvurusunu yapacak. Bu sürecin tamamlanmasının ardından dava 1 Haziran 2027'de jüri önünde görülmeye başlanacak.

Taraflar erteleme talebinde bulunabilecek

Mahkeme dosyasında yer alan ortak dilekçede tarafların belirlenen tüm tarihler için erteleme talebinde bulunma haklarını saklı tuttukları belirtildi. Ayrıca savunma avukatları, mahkemenin dokunulmazlık veya yargı yetkisine ilişkin itirazlar hakkında karar vermemesi halinde ikinci aşama takviminin ertelenmesini talep edebileceklerini de kayda geçirdi.

Öte yandan mahkeme binası dışında toplanan bir grup, Maduro karşıtı pankartlar açarak eski devlet başkanı aleyhinde sloganlar attı.

Davanın geçmişi

ABD, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve "narkoterörizm" suçlamalarıyla yargılıyor. Ocak ayında Venezuela'da düzenlen bir askeri operasyonla ABD'ye getirilen Maduro ve Flores, New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanıyor.

Bugünkü durum duruşmasında davanın esası görüşülmezken, önümüzdeki aylarda izlenecek hukuki süreç ve yargılama takvimi kesinleşmiş oldu. Davanın en kritik aşamasını ise savunmanın eylül ayında sunması beklenen dokunulmazlık başvurusu oluşturacak. Bu başvuruya ilişkin mahkemenin vereceği kararın, davanın seyrini doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor