İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Fütüvvet Yaz Okulu öğrencileri, Gazze Soykırımı'na dikkat çekmek amacıyla Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden heykel önüne kadar süren bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

İlim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen Fütüvvet Yaz Okulu öğrencileri, Gazze Soykırımı'na dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinlik, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden başlayarak, şehir merkezindeki heykel önünde sona erdi.

Toplam 650 Katılımcı

Etkinliğe toplam 650 öğrenci ve öğretici katıldı. Yürüyüş boyunca, katılımcılar çeşitli sloganlar atarak Gazze'deki durumun ulusal ve uluslararası kamuoyuna duyurulmasına katkıda bulundu. Etkinliğin sonunda, program dua ile son buldu.

Kaynak: şerife öz