Körfez’de 2024’ün ilk 6 ayında toplanan 650 ton hacimli atık, tesislerde yakılarak enerjiye dönüştürüldü. Vatandaşlar tarafından ev ve iş yerlerinde oluşan mobilya, ev eşyası, izolasyon atıkları ve tekstil gibi yanabilir üretim atıkları, çevre kirliliğine yol açmadan Körfez Belediyesi ekipleri tarafından toplanarak Atık Getirme Merkezi’ne getiriliyor ve depolanıyor.

Körfez Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından yürütülen organizasyon kapsamında depolanan atıklar, belediyemize ait büyük araçlarla bu atıkların kırılıp parçalandığı ve çimento tesislerine yakıt olarak gönderildiği tesislere naklediliyor. Böylece Çöp Depolama Sahalarına giden atık miktarı azalırken ülkemizin enerji talebine olumlu bir katkı yapılmış oluyor.

Atıkların böylece sağlıklı bir şekilde toplanmasıyla çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçilirken Sıfır Atık hedeflerine de önemli anlamda katkı sağlanmış oluyor. Yetkililer, 2024 yılının ilk 6 ayında 650 ton hacimli atığın toplanarak enerji üretilmek üzere ilgili tesislere iletildiğini belirtti.