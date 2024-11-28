Bakan Yerlikaya'nın X hesabından paylaştığı bilgilere göre Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde düzenlenen "SİBERAĞ-10" operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına karıştığı belirlenen 48 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 225 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları’nın koordinasyonu ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İl Jandarma Komutanlıkları Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 23 kişi tutuklandı. 17 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.

Operasyonlar sırasında ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ile banka ve kredi kartlarına el konuldu.