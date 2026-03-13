Olay, ilçe merkezindeki bir sokakta meydana geldi. Gün boyu vatandaşlardan para toplayan dilenciler, akşam saatlerinde bir araya gelerek topladıkları paraları yol kenarında saymaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde dilencilerin yerde oturarak biriktirdikleri paraları tek tek saydığı ve kendi aralarında paylaştıkları anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Dilencilerin rahat tavırları ve paraları sokak ortasında saymaları dikkat çekti.