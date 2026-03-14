Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. İkramiyelerin bayram öncesinde yatırılacağını duyurmuştu.

"EMEKLİLERİMİZE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini her yıl olduğu gibi yine bayram öncesinde hesaplara yatırıyoruz. Ayrıca emeklilerimizin maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun." demişti.

İKRAMİYE VE MAAŞLAR YATMAYA BAŞLADI

Emeklinin beklediği gün geldi. SSK (4A) kapsamında gelir, aylık ve ikramiye alan vatandaşlar için ödeme süreci bugün itibarıyla başladı.

SSK'LILARIN ÖDEME TAKVİMİ

Ödeme günü her ayın 17, 18, 19 ve 20’si olan SSK emeklilerinin maaş ve bayram ikramiyeleri bugün hesaplarına yatırılacak. Ödeme günü 21, 22 ve 23 olanlar 15 Mart’ta, 24, 25 ve 26 olan emekliler ise 16 Mart’ta maaş ve ikramiyelerini alacak.

BAĞ-KUR'LULARIN ÖDEME TAKVİMİ

Bağ-Kur (4B) kapsamındaki emeklilerden ödeme günü 25 ve 26'sı olanlar maaş ve ikramiyelerini 17 Mart tarihinde alacak. Ödeme günü 27 ve 28'i olanlar ise 18 Mart tarihinde alacak.

EMEKLİ SANDIĞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli Sandığı bünyesinde aylık alanların Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise tek seferde 19 Mart 2026 tarihinde banka hesaplarına yatırılacak.