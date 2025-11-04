Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında yakalanan şüphelilerden 36’sının tutuklandığı, 26’sı hakkında adli kontrol kararı verildiği, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalarda örgütlerin farklı illerde işledikleri suçlar da tespit edildi.

Soruşturmalara göre şüphelilerin; Aydın’da ev ve araç kurşunlama, Balıkesir’de kumar oynayan kişilere borç verip zorla senet imzalatarak şantaj, Diyarbakır’da akaryakıt dolandırıcılığı, Ordu’da karşılıksız çek düzenleyerek dolandırıcılık, Kilis’te silah kaçakçılığı ve 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, Şanlıurfa’da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandırma, Niğde’de yüksek faizle borç vererek tefecilik suçlarını işledikleri belirlendi. Şüpheliler hakkında savcılıklar tarafından soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bizim mücadelemiz; şehirlerimizin güvenliğini, vatandaşlarımızın huzurunu sağlamak içindir. Hiçbir organize suç örgütünün milletimizin huzurunu bozmasına izin vermeyeceğiz"