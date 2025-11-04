

Kaza, saat 22.40 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde, Jandarma Sosyal Tesisleri önünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, H.D. (72) idaresindeki 16 BDR plakalı otomobil, Kumyaka istikametine seyir halindeyken Meltem Sokak'a dönmek istediği sırada, Bursa yönüne ilerleyen 16 BFL plakalı motosikletle kafa kafaya çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.K. (18) ve arkasındaki yolcu yola savruldu. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün omzunda ciddi ağrı olduğu, her iki yaralının da kask takıyor olması sayesinde kazadan daha hafif şekilde kurtulduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.