İnegöl Jandarma komutanlığı KOM ekipleri bür merhaba şahsın Bursa'dan İnegöl'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştılar.
Ekipler İnegöl girişinde 56 AAV 905 plakalı aracı takibe aldılar. Takip sırasında şüpheli Jandarma ekiplerini görünce hızla kaçmaya başladı. Ekipler şüphelinin peşine düştü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu araç önü kesilerek durduruldu.
ARACIN TEYPİNDEN ÇIKTI
Araç didik didik arandı. Aracın içindeki müzik sistemi teybinin içindeki gizli bölmede 50 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli Serkan Y.(36)'nin uyuşturucuyu Ş.Y.'ye getirdiğini söyledi. Ekipler Ş.Y.'yi de gözaltına aldı. Şahıslar sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildiler.