Sabah saatlerinde güncellenen verilere göre gram altın ve diğer altın türlerinde fiyatlar yükseldi. İşte Bursa Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları:

Gram altın alış fiyatı 7.415,69 TL, satış fiyatı ise 7.551,33 TL seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın alışta 12.1448 TL, satışta 12.305 TL seviyesinde işlem görüyor.

Yarım altın alış fiyatı 24.297 TL, satış fiyatı 24.618 TL olarak açıklandı.

Tam altın ise Kapalıçarşı’da 48.444 TL alış, 49.010 TL satış fiyatından işlem görüyor.