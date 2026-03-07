Vergi Denetim Kurulu (VDK) verilerine göre denetimler sonucunda uygulanan toplam ceza tutarı 293 milyar 900 milyon liraya ulaştı. Böylece kesilen cezalar, 2024 yılında gerçekleşen toplamın iki katını aşarak son beş yılın en yüksek seviyesine çıktı.

EN FAZLA KAÇAK MADENCİLİKTE

Raporda, en yüksek matrah farkının madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe tespit edildiği belirtildi. Bu sektörde 64 milyar liralık fark bulunurken, onu 49,9 milyar lira ile imalat sektörü, ardından toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtları ve motosiklet onarımı, metal, otomotiv ve makine sektörleri izledi.

YÜKSEK GELİRE GÖZETİM

Yüksek Gelir Grupları Gözetim ve Uyum Programı kapsamında, 2023-2024 döneminde gelir bildirmeyen 10 bin büyük ölçekli şirket ortağı tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucu bahse konu mükelleflerin, matrahlarını 14 milyar 700 milyon lira artırdıkları tespit edildi. Kurumlar vergisi beyannamelerine yönelik ‘Beyanname Gözetim Programı’ kapsamında yapılan analizlerde 40 bin mükellef riskli bulundu ve bu mükelleflerin matrahlarını 32 milyar 427 milyon lira tutarında artırdıkları belirlendi.

KURGAN YAKALADI

Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi (KURGAN) ile Türkiye genelindeki alış-satış verileri analiz edilerek sahte belge kullanımı yüksek riskli mükellefler tespit edildi. ‘Sahte Belge ile Mücadele Gözetim Programı’ uygulaması çerçevesinde riskli bulunan mükellefler tarafından 80 milyar 134 milyon liralık fatura tutarı için düzeltme beyannamesi verildi.

2025 DÖNÜM NOKTASI

VDK Başkanı Muhsin Atcı, sahte belge ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede veri, teknoloji ve kurumsal tecrübeyi merkeze alan yeni denetim anlayışının 2025’te uygulamaya alındığını vurguladı. Atcı “Kurumsal sistemler ve büyük veri analitiği ile risk sinyalleri anlık tespit edilerek, önleyici ve proaktif denetim anlayışı sahaya yansıtıldı” dedi.