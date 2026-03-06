Orta Doğu’daki artan gerilim petrol fiyatlarını 85 dolara yükseltirken, bu durum piyasalar için önemli bir risk unsuru olarak öne çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise geçen ay yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2026 yıl sonu TÜFE tahmin aralığını yüzde 15–21 olarak açıklamış, petrol fiyatlarının zayıf seyretmesinin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını öngörmüştü.

JP MORGAN’DAN TAHMİN

Son yaşanan gelişmeler üzerine ise finans kuruluşlarından güncel enflasyon beklentileri gelmeye başladı. JP Morgan, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ardından 12 Mart’ta TCMB’den faiz indirimi beklentisini geri çekti.

ABD’li banka, yıl sonunda politika faizinin %31 ve yıllık TÜFE’nin %25 olabileceği öngörüsünde bulundu. 2026’da cari açık tahmini de 35 milyar dolar olarak öngörüldü.

8 KURUMUN BEKLENTİSİ

Bu hafta şubat enflasyonu ve jeopolitik gelişmelerin ardından rapor yayımlayan finans kuruluşlarının yıl sonu enflasyon tahminleri ise şöyle:

-İş Yatırım: %25,50

-Alnus Yatırım: %25,29

-Garanti BBVA Yatırım: %25,00

-Akbank: %25,00

-BBVA Research: %25,00

-OYAK Yatırım: %24,80

-Kuveyt Türk Yatırım: %24,10

-Şekerbank: %23,50

PETROL FİYATININ ETKİSİ

Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde, petrol fiyatlarındaki artışların bugünkü seviyelerde dengelenmesi halinde, mart enflasyonuna %0,3 puanlık katkısının olabileceği aktarıldı.

Analizde “Petrol fiyatlarında %10’luk artışın, enflasyona 6-12 aylık bir vadede dolaylı etkilerle birlikte yaklaşık 1,0-1,5 puanlık yukarı yönlü katkı yapabileceğini tahmin ediyoruz” görüşü aktarıldı.

YUKARI YÖNLÜ RİSKLER

Kuveyt Türk Yatırım Araştırma Direktörü Kutay Gözgör ise “Petrol fiyatlarındaki artış hem doğrudan enerji kalemi üzerinden hem de üretim maliyetleri kanalıyla tüketici fiyatlarına yansıyor. Bu çerçevede enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri artırabileceğini değerlendiriyoruz. Yıl sonu enflasyon tahminimizi %22,3'ten %24,1'e revize ettik” değerlendirmesinde bulundu.