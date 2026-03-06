Döngüsel ekonomi ile dijitalleşmeyi buluşturup ikinci el alışverişi erişilebilir bir modele dönüştüren Dolap'ta kadın satıcıların ağırlığı dikkat çekiyor. Bugün uygulamada 1 milyon 250 bini aşkın kişi ikinci el ürün satışı gerçekleştirirken, satıcıların yarıdan fazlasını kadınlar oluşturuyor.

Satıcılar ile alıcılar arasında güvenli, pratik ve sürdürülebilir bir alışveriş köprüsü kuran platformdaki kadın kullanıcılar, kullanmadıkları ürünleri satarak hem ev bütçesine katkı sağlıyor hem de ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasıyla tasarruf ve sürdürülebilir tüketim kültürüne katkıda bulunuyor. İkinci el alışveriş davranışları araştırmasına göre, kadın kullanıcıların yüzde 41'i için Dolap'taki satışlardan elde ettikleri kazanç başlıca gelir kaynağı haline geldi.

En çok satış kadın giyim kategorisinde

Platformda ikinci el ürün satan kadınların yaş aralığı 18'den başlayıp 65 yaş üzerine kadar uzanıyor. Uygulamada en çok satış yapılan kategori ise Kadın Giyim olarak öne çıkıyor. Bu kategoride en çok tercih edilen ürün grupları arasında pantolon, gömlek, günlük elbise, bluz ve spor ayakkabı bulunuyor.

Verilere göre, en çok satıcının kayıtlı olduğu İstanbul, aynı zamanda en fazla siparişin verildiği şehir. Alış ve satışlarda İstanbul'u Ankara ve İzmir takip ederken, Bursa ve Antalya da ilk beşteki şehirler arasında yer aldı.

8 Mart'ta KEDV'e dayanışma çağrısı

Platform, ayrıca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kullanıcılarını Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı'na (KEDV) destek olmaya davet ediyor. Dolap Kurucusu Hande İzmirlioğlu, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımına desteklemenin Dolap'ın öncelikleri arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi:

'Dolap'taki kadın kullanıcılarımız, ikinci el alışveriş ve ürünlerin yeniden dolaşıma kazandırılmasında öncü rol üstleniyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kullanıcılarımızla birlikte dayanışmayı büyütmeyi hedefliyoruz. Platform olarak, daha fazla kadının ekonomik ve sosyal olarak güçlenmesi için Kadın Emeğini Destekleme Vakfı'na bağışta bulunuyoruz. Kullanıcılarımızı da el emeği üretim yapan bireysel kadın satıcılarımızın ürünlerinden alışveriş yapmaya ve Kadınlar Günü'nde KEDV'e destek vermeye çağırıyoruz.'

Platform, 'Giy, Sat, Bağışla' yaklaşımıyla kullanıcıların satış gelirlerinden sivil toplum kuruluşlarına bağış yapabilmesine imkan tanıyor.

Depremden etkilenen kadınlara destek

Platform geçmişte de depremden etkilenen kadınlara yönelik 'Hayallerime Giden Yol' programını hayata geçirmişti. Program kapsamında, kadınlara satış ve dijital mağazacılık eğitimleri verilerek sürdürülebilir gelir elde etmeleri desteklenmişti.