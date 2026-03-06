İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatmıştı. ABD-İsrail saldırılarının ilk gününde İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybetmişti.

HAMENEY'İN KONUTU BÖYLE VURULMUŞ

Orta Doğu'yu kasıp kavuran savaş yedinci günde de devam ederken İsrail ordusu, 50 İsrail uçağıyla düzenlenen saldırıda İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in konutunun vurulduğu anları paylaştı.

Ali Hamaney, 28 Şubat’ta gerçekleştirilen ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Hamaney’in ölümünü “İran İslam Devrimi lideri şehadete ulaştı” ifadeleriyle duyurdu. Hamaney’in vefat haberinin ardından İran’da çok sayıda kişi sokaklara çıkarken, dini liderin eşinin de birkaç gün sonra hayatını kaybettiği bildirildi. Ayrıca Fars Haber Ajansı, Hamaney’in ofisine yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, saldırılarda Hamaney’in kızı, damadı, gelinlerinden biri ve torunlarından birinin de yaşamını yitirdiğini aktardı.

İran hükümeti de Hamaney'in hayatını kaybetmesi üzerine 40 günlük ulusal yas ve 7 günlük resmi tatil ilan etti.

İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, İslami Tebliğ Konseyi Başkanı Muhsin Mahmudi başlangıçta cenaze töreninin 4 Mart Çarşamba günü İmam Humeyni Camii’nde başlayacağını ve üç gün süreceğini açıklamıştı.

Ancak ABD ve İsrail’in ülke genelinde birçok noktayı hedef alan saldırıların devam etmesi üzerine planlar değişti. Yoğun halk katılımı talebi ve altyapı hazırlıkları nedeniyle törenin ertelendiği bildirildi.