Bursa’da takip mesafesini koruyamayan 8 aracın karıştığı zincirleme kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik normal seyrinde akarken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda durdu. Aniden fren yapan otomobil sürücüleri takip mesafesini koruyamayınca, 8 araç duramayarak birbirine çarptı. Kaza sonrası yaralanan olmazken, o anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA