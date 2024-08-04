Milli Savunma Bakanlığı, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yapıtğı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit ettiği 4 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!