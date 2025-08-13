Belediyenin duyurusunda, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar rüzgarın Bursa'nın kuzey ve batı kesimlerinde (Osmangazi, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Karacabey, Mustafakemalpaşa) kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi tahmin edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yine aynı paylaşımda, vatandaşların ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Uyarının geçerlilik periyodu ise 13 Ağustos 2025 saat 09.00 ile 14 Ağustos 2025 saat 23.59 arası olarak belirtildi.