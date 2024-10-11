Adana Valiliği himayesinde Adana Büyükşehir Belediyesi, dört merkez ilçe belediyesi ve oda başkanlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin içeriği Feriye’de gerçekleşen basın toplantısı ile tanıtıldı. Toplantıya Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya katıldı. Bu yılın festival teması ‘’Kökleriyle Adana’’ olarak belirlendi.

Adana Valiliğin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla, festival yürütme kurulunun koordinasyonuyla gerçekleşen festivalde paneller, workshoplar, gastro şovlar, genç şeflerin yarışması ve tüm sahne programı içeriklerini oluşturan Gökmen Sözen’de toplantıda bir sunum yaparak bizleri festivalde nelerin beklediği konusunda bilgilendirdi. Sözen, “Adana Lezzet Festivali Türkiye’nin en önemli gastronomi etkinliklerinden biridir. Her yıl farklı temasıyla Türkiye ekonomisine özellikle Çukurova’ya ve Akdeniz’e büyük katkılarda bulunur” dedi.

Düzenlenen basın toplantısında konuşma yapan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, basın mensuplarını ve misafirleri selamlayarak konuşmasına başladı.

Vali Köşger, ‘’Adana, yalnızca eşsiz yemekleriyle değil, aynı zamanda mutfak kültürünün ardındaki hikayelerle de tanınan bir şehirdir. Yüzyıllardır bu topraklarda şekillenen yemek kültürümüz, Adana halkının hoşgörüsünü, çalışkanlığını ve yaşam enerjisini yansıtır. Misafirperverliğimiz, sofralarımızda buluşan lezzetlerle hayat bulur. Bulunduğu coğrafi konum, 10 bin yıl öncesine dayanan geçmişi ile kadim bir kültürün varisi olan Adana’mız, kendine has lezzet sentezini bugün de zenginleştirmeye devam ederek geçmiş ile bugünü bünyesinde harmanlamayı başarabilmiştir. İşte bizler de tam bu yüzden Adana’mızın derin, tarihi ve köklü mutfağını tüm dünyaya tanıtmak ve “geçmişin birikimiyle bugünümüzü inşa ederken, geleceğe doğru sağlam adımlarla ilerleme” gayemizi bir kez daha vurgulamak amacıyla bu yıl sekizincisini düzenleyeceğimiz Lezzet Festivali’mizin temasını “Kökleriyle Adana” olarak belirledik’’ diyerek konuşmasına devam etti.

“Her yıl sesimiz daha da yükseliyor”

Vali Köşger, misafirlerin bir taraftan Adana mutfağının sahip olduğu, kökleri Çukurova’nın verimli topraklarına dayanan eşsiz lezzetleri tadarken diğer taraftan yerli ve yabancı birçok ünlü şefin gastro şovlarıyla unutulmaz anlara şahitlik edeceklerini ifade etti.

Festivalin her yıl bir önceki yıldan çok daha fazla ses getirmesi için gayret gösterdiklerini söyleyen Vali Köşger, Adana mutfağının tanıtımının yanı sıra bu leziz mutfağı gelecek nesillere taşımayı ve Adana’nın gastronomi turizminin vazgeçilmez duraklarından biri olmasını amaçladıklarını belirtti.

Vali Köşger, festival hakkında bilgi vermeye şöyle devam etti: ‘’Geçen yıl 923 bin ziyaretçiyi ağırladığımız Uluslararası Adana Lezzet Festivalimizde 1,5 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor ve bunun heyecanını yaşıyoruz. Festivalimizin 4 gün gibi kısa bir süre içerisinde ilimiz ekonomisine yaklaşık 3 milyar TL’lik katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Festivalimizin önemli bir başka amacı da Adana mutfağını sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde tanıtmak ve yaygınlaştırmaktır. Bu noktada; Adana’nın yerel ürünleri, doğal tarım yöntemleri ve geleneksel tariflerini, çevre dostu bir anlayışla geleceğe aktarmayı aynı zamanda doğaya saygıyı ve sürdürülebilir yaşamı teşvik etmeyi planlıyoruz. Tüm bunlara ek olarak dünyada yaşanan iklim değişikliğine, su ve enerji kaynaklarındaki daralmaya, tarım, toprak ve sağlıklı gıda erişimine dikkat çekmek amacıyla Social Gastronomy Movement (Sosyal Gastronomi Hareketi) ve Ebru Baybara Demir iş birliği ile dünyanın farklı ülkelerinden Adana’ya gelecek uzmanların katılacağı, bir zirve düzenliyoruz. Uluslararası Tarım Zirvesi’nde, Çukurova- ‘’Toprağın Lezzeti’’ ana temasıyla düzenlenecek panellerde çiftçilerimize, gastronomi profesyonellerine ve girişimcilerine yol gösterecek paylaşımlarda bulunulacağını memnuniyetle ifade etmek isterim. Sosyal Gastronomi Hareketi ile yapılacak iş birliği ile festivalimiz aynı zamanda “Universal Plate” etkinliğinin de bir parçası olacaktır. Ayrıca Birlemiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) açlığın son bulması ve herkesin kaliteli gıdaya erişerek sağlıklı beslenmenin sağlanmasına dikkat çekmek amacıyla belirlediği 16 Ekim Dünya Gıda Günü kapsamında gerçekleştirilecek “Universal Plate” etkinliğinde, şeflerimiz ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için yemekler pişirip bunların dağıtımını gerçekleştireceklerdir.

Kökleriyle geçmişe bağlı olduğu kadar, geleceğe dönük vizyonuyla da büyüyen Adana’mızda sizlerin de katkılarıyla daha geniş kitlelere ulaşan bir Lezzet Festivali düzenleyeceğimize yürekten inanıyorum. Bu vesileyle, emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi sunuyor, tüm katılımcıları ve gastronomi tutkunlarını 17-18-19-20 Ekim günlerinde Adana’nın lezzet dolu dünyasını keşfetmeye davet ediyorum’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

“Adana’ya gelin ciğerimizi yiyin”

Validen sonra söz alan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar konuşmasına, Adana’da, Çukurova Üniversitesi ile birlikte bir Tarım Akademisi kuracaklarını müjdeleyerek başladı.

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Bu yıl festivalimizin teması Kökleriyle Adana. Adana’mız dünyanın en eski yerleşimlerinden biri. Eşsiz güzelliklere sahip; denizi, içinden geçen iki nehri, tarihi, doğası, iklimi endemik bitkileri, kültürü, tarımsal bereketi ve oluşturucu insan kaynağı ile dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmalı. O nedenle ‘’Kökleriyle Adana’’ teması Adana’yı çok iyi ifade ediyor.

Bizim de Adana’mızın özelliklerini, güzelliklerini tanıtmaya yönelik yaptığımız her çalışma kentimizi dünya markası yapma çabasından kaynaklanıyor. Adana’mızın geçmişten bu yana kendine has özelliklerinin hepsini, özünden koparmadan, yerelden evrensele taşımaya kararlıyız. Sayın Valimizin öncülüğünde yaptığımız Lezzet Festivali başta olmak üzere, Altın Koza Film Festivali, Portakal Çiçeği Karnavalı ve diğer festivaller Adana kent kültürünün bir parçası oldu. Hemen yakın zamanda yapılan Teknofest kentimize bir başka zenginlik kattı.

Bu çalışmalar Adana’mızı; sanayi, ticaret ve tarım kenti olmasının yanında bir turizm kenti haline getirme çabamızdır.

Tarihte 16 kavmin yaşadığı kentimiz, tarihini lezzete evirmiş, nefis lezzetler diyarıdır. Elbette ülkemizin her köşesi çok önemli ve farklı güzel lezzetlere sahip ama Adana başka. Verimli ovası ile besinlerin sağlıklı ve taze biçimde tarladan mutfağa taşınması çok önemli. Adana mutfağı denince ilk akla gelen baskın lezzet Adana Kebabı olsa da Adana kebaptan ibaret değil. 400’ü aşkın önemli lezzetin diyarıdır Adana. Enfes lezzetler sizleri bekliyor. Adana’ya gelin, katıksız lezzetler diyarında enfes lezzetleri tadın. ‘Adana’ya gelin ciğerimi yiyin’ diyoruz ’’ diye konuştu.

17-18-19-20 Ekim tarihlerinde sürecek festival Adana Merkez Park’ta yapılacak.