Ümraniye'de hurdalık alanda çıkan yangın bitişiğindeki binaya sirayet etti. Hurdalık kullanılamaz hale gelirken olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Akyol Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan hurdalık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın bir anda büyüyerek bitişinde bulunan 3 katlı binaya sirayet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle birlikte yangın kontrol altına alınırken, yangının sirayet ettiği binada uzun süre soğutma çalışmaları yapıldı. Olayda şans eseri yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, yangın nedeniyle hurdalık alan kullanılamaz hale geldi. Ekipler tarafından yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.