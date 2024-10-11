Türkiye'nin Karadağ'ı ağırlayacağı heyecan dolu mücadele, bugün saat 21.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Maçın hakemliğini İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Chiffi üstlenecek, yardımcıları ise Alessio Berti ve Luigi Rossi olacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marchetti.

Muhtemel 11’ler

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın sahaya şu ilk 11’le çıkması bekleniyor: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Karaman (veya Barış Alper Yılmaz).

Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Türkiye - Karadağ maçı Türkiye'de TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yurt dışında yaşayan Türk futbolseverler ise Exxen platformu üzerinden maçı izleyebilecek.