Bakan Yerlikaya, operasyonlarda toplam 50 bin 105 litre sahte ve etil alkol ile 4 bin sahte bandrolün ele geçirildiğini açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda gerçekleştirildiğini belirterek, 4 ayrı sahte/kaçak alkol imalathanesinin deşifre edildiğini kaydetti.

Toplum sağlığını tehdit eden sahte alkol üretimiyle mücadelenin önemine vurgu yapan Yerlikaya, "Halkımızın desteği ve duyarlılığı bu mücadelede büyük önem taşıyor. Şüpheli durumları yetkililere bildirin, gereğini yapalım" ifadelerini kullandı.

Operasyonlarda ele geçirilen sahte ve kaçak alkol miktarı şöyle açıklandı:

38 bin 322 litre sahte alkol,

11 bin 783 litre etil alkol,

4 bin adet sahte bandrol.