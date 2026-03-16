Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir fırın zinciri şubesinde yaşandı. İddiaya göre arkadaş grubu, doğum gününü kutlamak istedikleri arkadaşları için söz konusu fırından pasta satın aldı.

Kutlama için pastayı kesip parçalara ayıran arkadaş grubu, pastadan tattıklarında ürünün bozuk olduğunu fark etti. Duruma şaşıran grup, pastayı aldıkları fırına geri götürerek iade etmek istedi.

Ancak iddiaya göre fırın yetkilisi pastayı geri almayı kabul etmedi. Bunun üzerine arkadaş grubu duruma tepki gösterdi. Yaşanan olay doğum günü kutlamasını gölgede bırakırken, grup yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

İddiaya göre bozuk pasta nedeniyle kutlama yarıda kalırken, arkadaşlar tüketici haklarını arayacaklarını ifade etti.