İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde 81 ilde gerçekleştirilen "Mercek-25" operasyonlarında, silah kaçakçılığı ve ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma yapıldığını duyurdu. Bu operasyonlar sonucunda toplam 2 bin 738 adet silah ele geçirilirken, 2 bin 459 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Operasyon kapsamında, 1.596 ruhsatsız tabanca, 442 kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 45 uzun namlulu tüfek ve 655 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere birçok farklı silah türüne el konuldu.

Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı açıklamada, suç odaklarının karanlık faaliyetlerine karşı mücadelenin aralıksız süreceğini belirterek, "Aziz milletimiz bilsin ki, ruhsatsız silah temin edenleri yakalayıp adalete teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun detayları, bazı illerde yakalanan silah sayılarıyla birlikte açıklandı:

Kocaeli 'de 101 adet tabanca ve 3.242 adet silah parçası ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

'de 101 adet tabanca ve 3.242 adet silah parçası ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Antalya 'da 61 ruhsatsız tabanca ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı.

'da 61 ruhsatsız tabanca ile birlikte 4 şüpheli gözaltına alındı. Yalova 'da 50 adet tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.

'da 50 adet tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı. İstanbul 'da 272 tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirilip, 341 kişi gözaltına alındı.

'da 272 tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirilip, 341 kişi gözaltına alındı. Adana 'da 129 tabanca ve 14 av tüfeği ele geçirildi, 147 kişi gözaltına alındı.

'da 129 tabanca ve 14 av tüfeği ele geçirildi, 147 kişi gözaltına alındı. Bursa 'da 50 tabanca ve 72 av tüfeği ele geçirilerek, 85 şüpheli yakalandı.

'da 50 tabanca ve 72 av tüfeği ele geçirilerek, 85 şüpheli yakalandı. Gaziantep 'te 45 tabanca ve 34 av tüfeğiyle birlikte 107 şüpheli gözaltına alındı.

'te 45 tabanca ve 34 av tüfeğiyle birlikte 107 şüpheli gözaltına alındı. İzmir 'de 66 tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirilirken, 100 kişi yakalandı.

'de 66 tabanca ve 24 av tüfeği ele geçirilirken, 100 kişi yakalandı. Ankara'da ise 15 tabanca ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.