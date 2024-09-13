Gebze’de ağustos ayı içerisinde 576 ton ambalaj, 30 ton cam, 38 ton tekstil, 700 kilogram elektronik, 214 kilogram pil, 480 kilogram yağ ve 34 kilogram ilaç atığı geri dönüşüme kazandırıldı.

Gebze Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı atık toplama noktalarından kağıt, karton, metal, plastik, cam, bitkisel yağ, pil ve ilaç atıklarını toplayarak, uygun şekillerde işliyor. Atıklardan dönüştürülebilir olanlar geri dönüşüm tesislerine gönderilirken, dönüştürülemeyenler ise bertaraf edilmek üzere sevk ediliyor. Gebze Belediyesi bu kapsamda ağustos ayı içerisinde, 576 ton ambalaj, 30 ton cam, 38 ton tekstil, 700 kilogram elektronik, 214 kilogram pil, 480 kilogram yağ ve 34 kilogram ilaç atığını toplayarak geri dönüşüme kazandırdı.