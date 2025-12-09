Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 5749 lira, satış fiyatı 5819 lira olarak kaydedildi.
22 ayar altının alış fiyatı 5256 lira, satış fiyatı 5493 lira olurken, 14 ayar altın 3176 liradan alınıp 4272 liradan satıldı.
Çeyrek altın Bursa piyasasında 9420 lira alış, 9487 lira satış seviyesinde işlem gördü. Eski çeyrek altının alış fiyatı 9246 lira, satış fiyatı 9377 lira olarak listelendi.
Yarım altın 18840 liradan alınırken 18975 liradan satıldı. Tam altın ise 37564 lira alış ve 37799 lira satış fiyatıyla piyasalarda yer aldı.
Kaynak: HABER MERKEZİ