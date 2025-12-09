Cevdet Yılmaz, modelin seçim beyannamesinde yer alan taahhütlerden biri olduğunu anımsatarak, bu konuda uzun zamandır detaylı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi. Uygulamayla mevcut sosyal yardım programlarının tek bir çatı altında toplanacağını belirten Yılmaz, sistemin büyükşehirlerdeki koşullara ve emekliler başta olmak üzere farklı toplumsal grupların gereksinimlerine göre yeniden şekillendirildiğini söyledi.

Yılmaz, "GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız" dedi.