Bankalar, yeni emeklileri kendilerine çekebilmek için hem nakit promosyon hem de ek fırsatların yer aldığı yoğun bir rekabet sürecine girmiş durumda. Piyasada konuşulan promosyon miktarları 12 bin TL’den başlayıp 30 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Yılın son ayına girilmesiyle birlikte emekli promosyonlarında adeta yarış kızıştı. Milyonlarca emekliyi hedefleyen bankalar, doğrudan nakit desteğinden çeşitli ek kampanyalara kadar uzanan geniş kapsamlı avantaj paketleri sunuyor.

Promosyon tutarları bankalara göre değişiklik gösterse de genel tabloda 12.000 TL–30.000 TL aralığında teklifler öne çıkıyor. Kimi bankalar yalnızca standart nakit ödemesi yaparken, bazıları alışveriş geri ödemesi, kart kampanyaları, faiz indirimi ve benzeri ekstralarla toplam getiriyi daha yukarı taşıyor.

Sektördeki yarışta, bazı kamu ve özel bankalar 12.000 TL civarında klasik paketlere devam ederken, özellikle özel bankaların bir bölümü 20.000 TL’nin üstüne çıkan, toplamda ise 30.000 TL’ye yaklaşan kampanyalarıyla dikkat çekiyor.

Bu kampanyalarda yalnızca tek seferlik nakit ödeme değil; 9 aya yayılmış ek kazançlar, kredi kartı harcamalarına göre verilen geri ödemeler ve dijital bankacılığı aktif kullanmaya yönelik ödüller de önemli yer tutuyor.

Kademeli Teklif

Emekliler, promosyon alabilmek için genellikle 3 yıl boyunca maaş alma taahhüdü veriyor. Bazı bankalar maaş aralığına göre kademeli promosyon sunarken, bazıları ek koşulsuz nakit ödüllerle toplam promosyon miktarını artırıyor.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki SGK emeklileri, şube, mobil uygulama veya internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabiliyor.

Tekliflerin çeşitlenmesi promosyon rekabetini daha da hızlandırmış durumda. Bankalar yıl bitmeden yeni müşterileri kazanmak için yarışırken, maaşları eridiği için geçim savaşı veren emekliler için bu dönem en yüksek teklifleri karşılaştırmak için bir fırsat sunuyor.