Yerlikaya, yakalanan şüphelilerden 68’inin tutuklandığını, 34’ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğünü belirtti.

Paylaşıma göre; Kahramanmaraş’ta sürücü belgesi sınavlarında başarısız olan kişiler adına sahte ehliyet düzenleyen, Diyarbakır’da uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüten, Balıkesir’de silah kaçakçılığı yapan, Antalya’da sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandıran, Muğla’da yardıma muhtaç kişiler için gönderilen nakdi yardımları zimmetine geçiren, Tekirdağ ve Yalova’da kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan, Manisa ve Bitlis’te ise tefecilikle ilgilenen şüphelilerin tek tek yakalandığı aktarıldı.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suç örgütünün cezasız kalmayacağını vurgulayarak, “Vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekelerine, organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.” ifadelerini kullanıp operasyonlarda görev alan tüm ekiplere teşekkür etti.