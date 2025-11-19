Olay, İhsaniye ilçesinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Murat M. adlı kişi, tartışmalı olduğu kayınbiraderi ve kayınvalidesinin evine dört çocuğunun gittiğini öğrenince, akıllara durgunluk veren ve yürek burkan bir yöntemle çocuklarına şiddet uyguladı. Şahıs eline aldığı kemerle biri erkek 4 çocuğu dakikalarca döverek darp etti. Şahsın çocuklara vururken "Bir daha gidecek misiniz ninenize" diye bağırdığı duyuldu. Şahıs, çocuklarını dövdüğü anları da cep telefonuyla kaydedip kavgalı olduğu kayınbiraderine gönderdi.

Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti

Görüntüleri alan aile üyeleri yaşanan dehşet dolu anların videosunu avukatları Rahmi Emirhan Oğuz’a iletti. Avukat Oğuz ise görüntülerle birlikte savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen savcılık, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden çocukların korunma altına alınmasını talep etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.