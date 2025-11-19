Böcek Ailesi’nin şüpheli ölümleri, Türkiye’de zararlı mücadelesi ve kimyasal denetimi konusundaki eksiklikleri yeniden tartışmaya açtı. Olayda “alüminyum fosfit” üzerinde yoğunlaşılırken, panzehiri olmayan bu kimyasala ulaşmanın son derece kolay olması dikkat çekiyor.

Türkiye Gazetesi'nin özel haberine göre bir ilaçlama firmasının sorumlularından Harun Sözer, alüminyum fosfitin sıradan ev kullanımı için uygun bir madde olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri dile getirdi:

“Tarımda depolanmış ürünlerin fumigasyonu, tahıl siloları, konteynerler, yük gemileri, endüstriyel depolar gibi kapalı ve profesyonel şekilde mühürlenen ortamlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş ağır bir kimyasal. Sadece yetkililer tarafından, özel koruyucu ekipmanlarla ve yüksek güvenlik protokolleriyle kullanılabilir.”

Türkiye’de alüminyum fosfit içeren ürünlerin raflarda satılması yasal olarak mümkün değil. Yalnızca ruhsatlı ve profesyonel haşere kontrol firmalarının, resmi prosedürler çerçevesinde bu kimyasalları temin etmesine izin veriliyor. Ancak konu uluslararası ticarete geldiğinde işler karmaşıklaşıyor. Yurt dışındaki büyük hammadde sağlayıcı platformlardan, yeterli evrak kontrolü yapılmadan sipariş verilebildiği öne sürülüyor. Ürün gümrükte fark edilmezse, birkaç gün içinde Türkiye’ye kadar ulaşabildiği belirtiliyor.

BİREYSEL KULLANICILARLA BAŞ EDİLEMİYOR

“Bir tıkla ölüm kapınıza gelir” ifadesi tam da bu durumu anlatıyor. Uzmanlar, yasal çerçevede çalışan firmaların, yurt dışından kontrolsüz şekilde ürün getiren bireysel kullanıcılarla mücadele edemediğini; bunun hem alanın güvenilirliğini zedelediğini hem de toplum sağlığını ciddi biçimde riske attığını vurguluyor.

Kimyasal güvenliği ve toksikoloji alanında çalışan uzmanlar ise bu maddelerin kimi zaman “hızlı çözüm” gibi görüldüğünü, ancak profesyonel yetkilendirme olmadan kullanılmasının kesin biçimde yasak ve son derece tehlikeli olduğunun altını çiziyor.

Uzmanlar, “Bu uygulamalar yalnızca yasa dışı değil, insan hayatını doğrudan tehdit eden suç niteliği taşıyan eylemlerdir” ifadesini kullanıyor.