Luis de la Fuente’nin çalıştırdığı İspanya ile Vincenzo Montella yönetmendeki A Milli Futbol Takımımız, E Grubu’nun 6. ve son hafta maçında karşı karşıya geldi.

Alman hakem Felix Zwayer’in düdük çaldığı ve Estadio de La Cartuja’da oynanan mücadelede kazanan çıkmadı.

4 gole sahne olan kritik müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan Önemli Dakikalar

62’ Gol… İspanya 2-2 Türkiye (Oyarzabal)

54' Milli Takımımızın atağında Orkun, topu Salih Özcan'a bıraktı. Salih'in ceza yayı gerisinden sağ ayağıyla vuruşu köşeden ağlarla buluştu.

54’ Goool… İspanya 1-2 Türkiye (Salih)

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: İspanya 1-1 Türkiye

43' Deniz Gül'ün attığı gol ile birlikte İspanya gruplardaki ilk golünü kalesinde gördü.

42' Sağ kanattan kullandığımız köşe vuruşunda Barış'ın indirdiği topu kale önünde Deniz Gül sağ ayağıyla filelere gönderdi.

42’ Goool… İspanya 1-1 Türkiye (Deniz)

4’ Gol… İspanya 1-0 Türkiye (Olmo)

3' İspanya'da Laporte'un kendi yarı sahasından gönderdiği uzun topta savunmada Merih, Oyarzabal'dan önce araya girerek tehlikeyi önledi.

2' İspanya, yarı sahamızda hazırlık pasları ile boşluk arıyor.