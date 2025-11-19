Yangından etkilenen bölgede ekiplerinin çalışmaları ise havadan görüntülendi.

Bursa'da 26 Temmuz 2025'te çıkan ve kuvvetli rüzgâr, düşük nem ile yüksek sıcaklığın etkisiyle kısa sürede büyüyen orman yangını, dakikalar içinde müdahalesine rağmen 953 hektarlık alanı küle çevirdi. Üç gün süren büyük mücadelede alevler 29 Temmuz'da kontrol altına alınırken, 4 Ağustos'ta tamamen söndürüldü.



Yangının söndürülmesinin ardından, Anayasa'nın 169'uncu maddesi kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede hemen çalışmalara başladı. Önce hasar tespit yapıldı, ardından sahada yürütülecek ormancılık faaliyetleri için detaylı bir ağaçlandırma projesi hazırlandı.

Ekipler hem yanmış ve devrilme riski taşıyan ağaçları kaldırıyor, hem de yeniden yeşertme çalışmalarını hızlandırmak için arazi hazırlıklarını sürdürürken, bölgenin yeniden canlanması için asli türler olan kızılçam ve fıstıkçamının yanı sıra Bursa'nın simgesi haline gelen çınar, kestane, defne ve ıhlamur ile birlikte servi, sedir ve mazı türlerinden oluşan 300 bin fidanın toprakla buluşturulacağı belirtildi.

Yangın sonrası bölgenin havadan görüntülendiği çalışmalarda, yanmış ağaçların kontrollü şekilde kesildiği ve sahadan kaldırıldığı kameralara yansıdı.