Şanlıurfa'da akşam saatlerinde meydana gelen olay, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. İddialara göre, Suriye uyruklu bir fırıncının 9 yaşındaki M.K.N. isimli erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Bu korkunç iddia, Kırmızıpınar Mahallesi'nde 15 Ağustos akşamı gerçekleşti. İddiaya göre, ilçede faaliyet gösteren bir fırının çalışanı olan F.K., çocuğa cinsel istismarda bulundu. Vatandaşlar tarafından yakalanan şüpheli, polise teslim edildi. Şüpheli F.K., emniyet ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve mahkeme tarafından tutuklandı.

Bu dehşet verici olayın duyulmasının ardından ilçe sakinleri büyük bir öfke içinde ayaklandı. Sosyal medyada organize olan vatandaşlar, canlı yayınlar yaparak toplandı ve protesto yürüyüşü düzenledi. İlçede gergin anlar yaşanırken, bazı vatandaşlar oturma eylemi başlattı. Bu gelişmeler üzerine güvenliği sağlamak amacıyla ek polis ekipleri sevk edildi.

Protesto yürüyüşünü Hükümet Konağı önünde sürdüren kalabalığa polis müdahale etmek zorunda kaldı. Polis, grup üyelerine dağılmaları yönünde sık sık uyarılarda bulundu. Ancak grup, eylemlerine devam etti ve polis müdahalesiyle karşılaştı. TOMA aracıyla yapılan müdahalenin yanı sıra bazı kişiler polis araçlarına taşlarla saldırdı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Şanlıurfa Valiliği, yaşanan olay hakkında resmi bir açıklama yaparak şunları ifade etti: "Olayın meydana geldiği 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 22.15'te, Bozova ilçesindeki devlet hastanesinden adli bir ihbar alındı. İhbar üzerine emniyet ekipleri hızla hastaneye yönlendirildi. Hastanede, mağdur olarak belirtilen (M.Y) adlı çocuğun, yabancı uyruklu olduğu iddia edilen (F.K) isimli şüpheli tarafından cinsel istismara uğradığı beyan edildi. Bu nedenle derhal soruşturma başlatıldı ve şüpheli şahıs yakalandı. Şanlıurfa Çocuk İzlem Merkezi'ne sevk edilen mağdur (M.Y) çocuğu, ailesine teslim edildi. Aynı zamanda, ilgili kurumlar tarafından başlatılan destek ve takip hizmetleri titizlikle sürdürülmektedir. Olayın ardından, 15 Ağustos 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılan yabancı uyruklu şüpheli (F.K), tutuklandı." Valilik açıklamasıyla birlikte toplumsal hassasiyetin sürdüğü ve hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.